Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
2:1
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Гонвед
Будапешт
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2017, 20:00 МСК
12.07.2017, 20:00 МСК
среда
Составы