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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
Хапоэль
Беер-Шева
Барда 44
1:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Бешикташ
Стамбул
Вилльям 42
Тосун 60
Хатчинсон 90
Лига Европы, 1/16 финала
Лига Европы,
1/16 финала
16 февр. 2017, 23:05 МСК
16.02.2017, 23:05 МСК
четверг
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Хапоэль
мин
1
Гореш
Давид Гореш
90
25
Вилльям
Соуза Вилльям
42'
42'
90
3
Тургеман
Бен Тургеман
90
5
Тзедек
Шир Тзедек
90
2
Биттон
Бен Биттон
90
9
Нвакаеме
Энтони Нвакаеме
90
7
Ради
Махаран Ради
90
30
Огочукву
Джон Огочукву
90
12
Хобан
Овидиу Хобан
67
24
Меликсон
Маор Меликсон
58
10
Барда
Элианив Барда
44'
44'
79
Запасные
55
Хаймов
Гай Хаймов
20
Таха
Лоай Таха
17
Охайон
Матан Охайон
15
Браун
Владимир Браун
8
Гадир
Мохаммад Гадир
14
Саар
Бен Саар
18
Охана
Майкл Охана
Бешикташ
мин
1
Фабри
Фабри
90
13
Хатчинсон
Атиба Хатчинсон
90'
90'
90
6
Тошич
Душко Тошич
90
77
Генюл
Гекхан Генюл
90
30
Марсело
Марсело
90
2
Митрович
Матей Митрович
90
18
Арслан
Толгай-Али Арслан
74
20
Уйсал
Неджип Уйсал
90
7
Куарежма
Рикарду Куарежма
90
49
Бабел
Райан Бабел
90
23
Тосун
Дженк Тосун
60'
60'
90
Запасные
29
Зенгин
Толга Зенгин
33
Нукан
Атындж Нукан
14
Аксой
Фатих Аксой
80
Инлер
Гекхан Инлер
15
Озякуп
Огужан Озякуп
94
Талиска
Талиска
17
Сисманоглу
Омер Сисманоглу