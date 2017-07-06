Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Нымме Калью
Таллин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 20:00 МСК
6.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы