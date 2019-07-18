Матч завершен
Б36 Торсхавн
Торсхавн
2:3
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Крузейдерс
Белфаст
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 21:00 МСК
18.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы
Б36 Торсхавн
мин
3
Наес
Йонас-Тор Наес
90
Запасные
14
Якобсен
Роальдур Якобсен