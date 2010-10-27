Галлешер - Дуйсбург: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Галлешер
Галле
1:3

Галлешер - Дуйсбург: 27 октября 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Дуйсбург
Дуйсбург
Кубок Германии, 1/16 финала

Кубок Германии,

1/16 финала

Германия
27 окт. 2010, 20:00 МСК
27.10.2010, 20:00 МСК
среда
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Предварительный состав

Дуйсбург
мин
33
Бёдер
Лукас Бёдер

События

Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча