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Кубок Германии
Галлешер VS Дуйсбург
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Галлешер - Дуйсбург: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Галлешер
Галле
1:3
Галлешер - Дуйсбург: 27 октября 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Дуйсбург
Дуйсбург
Кубок Германии, 1/16 финала
Кубок Германии,
1/16 финала
Германия
27 окт. 2010, 20:00 МСК
27.10.2010, 20:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Дуйсбург
мин
33
Бёдер
Лукас Бёдер
События
Матч окончен 1:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча