Матч завершен
Домжале
Домжале
2:0
прошлый матч 3 : 2
Матч завершен
Флора
Таллин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
29 июня 2017, 21:30 МСК
29.06.2017, 21:30 МСК
четверг
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