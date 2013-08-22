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Атромитос VS АЗ Алкмаар
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Атромитос - АЗ Алкмаар: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Атромитос
Перистери
1:3
Первый матч 2:0
Атромитос - АЗ Алкмаар: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2013, 19:30 МСК
22.08.2013, 19:30 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Атромитос
мин
39
Веллиос
Апостолос Веллиос
16
Медьери
Балаж Медьери
6
Харисис
Харилаос Харисис
АЗ Алкмаар
мин
15
Вейндал
Овен Вейндал
1
Бизот
Марко Бизот
8
Коопмейнерс
Теун Коопмейнерс
11
Идрисси
Уссама Идрисси
7
Стенгс
Калвин Стенгс
9
Боадю
Мирон Боадю
27
Лиувен
Рамон Лиувен
2
Свенссон
Йонас Свенссон
6
Мидтсьё
Фредрик Мидтсьё
20
Класи
Йорди Класи
10
де Вит
Дани де Вит
Запасные
22
де Бур
Роди де Бур
-
26
Сугавара
Юкинари Сугавара
-
5
Оувеян
Томас Оувеян
-
18
Эвьен
Хэкон Эвьен
-
14
Дрейф
Ферди Дрейф
-
17
Абухляль
Закария Абухляль
-
События
Матч окончен 1:3
Прошлые матчи
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
12:00
АЗ Алкмаар
0 : 2
Атромитос
30.08.2013
30 авг. 2013
пт
12:00
АЗ Алкмаар
0
Атромитос
2
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
19:30
Атромитос
1 : 3
АЗ Алкмаар
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
19:30
Атромитос
1
АЗ Алкмаар
3
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