Матч завершен
Аполлон
Лимассол
0:4
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
ПСВ
Эйндховен
Митроглу 76
Мален 79
Мален 90
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
29 авг. 2019, 20:00 МСК
29.08.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Аполлон
мин
17
Педру
Жоау Педру
90
10
Маркович
Саша Маркович
90
25
Кириаку
Харис Кириаку
90
87
Гакпе
Серж Гакпе
90
20
Янниотас
Яннис Янниотас
90
26
Папулис
Фотис Папулис
90
44
Юсте
Эктор Юсте
90
11
Зелая
Эмилио Зелая
90
Запасные
4
Селимович
Вахид Селимович
8
Бесса
Винсен Бесса
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
ПСВ
мин
1
Зут
Йерун Зут
90
4
Виргевер
Ник Виргевер
90
8
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
28
Боскальи
Оливье Боскальи
90
22
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
90
15
Гутьеррес
Эрик Гутьеррес
90
18
Росарио
Пабло Росарио
90
9
Мален
Дониелл Мален
79'
90'
79', 90'
90
Запасные
21
Рюйтер
Роббин Рюйтер
6
Швааб
Даниэль Швааб
15
Латорре
Антонио Латорре
57
Митроглу
Костас Митроглу
76'