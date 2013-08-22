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Аполлон VS Ницца
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Аполлон - Ницца: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Аполлон
Лимассол
2:0
Первый матч 0:1
Аполлон - Ницца: 22 августа 2013 смотреть онлайн
Матч завершен
Ницца
Ницца
Лига Европы, 4 раунд
Лига Европы,
4 раунд
22 авг. 2013, 21:00 МСК
22.08.2013, 21:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Аполлон
мин
17
Педру
Жоау Педру
10
Маркович
Саша Маркович
25
Кириаку
Харис Кириаку
87
Гакпе
Серж Гакпе
20
Янниотас
Яннис Янниотас
26
Папулис
Фотис Папулис
44
Юсте
Эктор Юсте
11
Зелая
Эмилио Зелая
Запасные
4
Селимович
Вахид Селимович
-
8
Бесса
Винсен Бесса
-
77
Сардинеро
Адриан Сардинеро
-
2
Нсуе
Эмилио Нсуе
-
Ницца
мин
31
Данте
Данте
21
Данило
Данило
14
Дурмиси
Риза Дурмиси
10
Уна
Адам Уна
25
Дольберг
Каспер Дольберг
22
Лусамба
Арно Лусамба
40
Бенитес
Вальтер Бенитес
7
Лис-Мелу
Пьер Лис-Мелу
43
Сарр
Маланг Сарр
6
Ваге
Мусса Ваге
18
Клод-Морис
Алексис Клод-Морис
Запасные
16
Клементия
Яннис Клементия
-
34
Бюрнер
Патрик Бюрнер
-
29
Эрейе
Кристоф Эрейе
-
2
Н'Соки
Стэнли Н'Соки
-
26
Маолида
Мизьян Маолида
-
14
Ганаго
Игнатиус Ганаго
-
События
Матч окончен 2:0
Прошлые матчи
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:00
Ницца
1 : 0
Аполлон
29.08.2013
29 авг. 2013
чт
21:00
Ницца
1
Аполлон
0
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:00
Аполлон
2 : 0
Ницца
22.08.2013
22 авг. 2013
чт
21:00
Аполлон
2
Ницца
0
Новости
Лучший вратарь Европы по отражению ударов − ноунейм из «Ниццы». Почему это не делает его просто лучшим вратарем Европы
#Вальтер Бенитес
08 января, 17:00
Хабиб назвал президента Франции тварью. Это часть большого острого спора вокруг ислама, который уже везде
#Хабиб Нурмагомедов
30 октября 2020, 17:25
Карьера 24-летнего игрока: почти лучший юниор Франции, новичок клуба Бундеслиги, аренда во вторую лигу
#Венсан Козьелло
01 февраля 2020, 11:00
Во Франции прощались с самым чудным фанатом. Он ездил на велосипеде с лыжами на ногах и смотрел матчи «Ниццы» с дерева
#Ницца
22 декабря 2019, 11:37
Монолог Диаби: 18-летнего парня, которого выгнали из «Ниццы» за кражу часов более успешного одноклубника
#Ламин Диаби
02 октября 2019, 16:19
#
Новости матча
Виейра уволен с поста главного тренера «Ниццы». Клуб проиграл 5 матчей подряд и вылетел из Лиги Европы
04 декабря 2020, 14:40
Франция потеряла две команды в еврокубках за тур до конца группового этапа
04 декабря 2020, 11:43
«Байер» забил шесть голов «Ницце» в Лиге Европы
22 октября 2020, 22:11
В четырех клубах Лиги 1 – коронавирус. Сегодня старт чемпионата
21 августа 2020, 18:06