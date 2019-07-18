Матч завершен
Аполлон
Лимассол
4:0
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
Кауно Жальгирис
Каунас
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
18 июля 2019, 20:00 МСК
18.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы