Саарбрюккен - Падерборн: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Саарбрюккен
Саарбрюккен
2:1

Саарбрюккен - Падерборн: 25 сентября 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Падерборн
Падерборн
Кубок Германии, 2 раунд

Кубок Германии,

2 раунд

Германия
25 сент. 2013, 20:00 МСК
25.09.2013, 20:00 МСК
среда
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События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Саарбрюккен
2 : 1
Падерборн
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Саарбрюккен
2
Падерборн
1

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