Матч завершен
Шэмрок Роверс
Дублин
1:0
прошлый матч 1 : 0
Матч завершен
Стьярнан
Гардабайр
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 22:00 МСК
6.07.2017, 22:00 МСК
четверг
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