Матч завершен
Тре Пенне
Сан-Марино
0:3
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Буффон 45
Стекеленбург 47
Буффон 90
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
5 июля 2016, 21:30 МСК
5.07.2016, 21:30 МСК
вторник
Составы
Тре Пенне
мин
4
Нани
Нани
90
ТНС
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
47'
47'
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
45'
90'
45', 90'
90