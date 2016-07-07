Будучность - Работнички: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Будучность
Подгорице
Стекеленбург 18
1:0
Первый матч 1:1

Будучность - Работнички: 07 июля 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Работнички
Скопье
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 20:00 МСК
7.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
События
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Составы

Будучность
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
18'
18'
90

События

Матч окончен 1:0
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 1:0
Маартен Стекеленбург
18'

Прошлые матчи

07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
Будучность
1 : 0
Работнички
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
Будучность
1
Работнички
0
28.06.2016 28 июня 2016 вт 19:00
Работнички
1 : 1
Будучность
28.06.2016 28 июня 2016 вт 19:00
Работнички
1
Будучность
1

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