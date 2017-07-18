Матч завершен
Будучность
Подгорице
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Партизан
Белград
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
18 июля 2017, 21:45 МСК
18.07.2017, 21:45 МСК
вторник
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