Матч завершен
Линфилд
Белфаст
0:2
прошлый матч 0 : 4
Матч завершен
Селтик
Глазго
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
14 июля 2017, 19:00 МСК
14.07.2017, 19:00 МСК
пятница
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