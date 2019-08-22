Матч завершен
Линфилд
Белфаст
3:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Карабах
Агдам
Лига Европы, 4 раунд

Лига Европы,

4 раунд
22 авг. 2019, 21:45 МСК
22.08.2019, 21:45 МСК
четверг
Составы
Запасные
23
МакГиверн
Райн МакГиверн
Карабах
мин
8
Мичел
Мичел
90
14
Садыгов
Рашад Садыгов
90
9
Хайме
Хайме
90
5
Медведев
Максим Медведев
90
2
Гараев
Гара Гараев
90
13
да Силва
Вагнер да Силва
90
10
Кинтана
Дани Кинтана
90
11
Эмрели
Махир Эмрели
90
23
Реррас
Файкал Реррас
90
17
Зубир
Абделлах Зубир
90
30
Гусейнов
Аббас Гусейнов
90
Запасные
12
Махаммадалиев
Шахруддин Махаммадалиев
3
Аилтон
Аилтон
7
Абдуллаев
Араз Абдуллаев
6
Славчев
Симеон Славчев
18
Иббрахимли
Исмаил Иббрахимли
99
Гуйе
Магайе Гуйе