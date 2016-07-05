Матч завершен
Женесс
Эш
2:1
прошлый матч 0 : 1
Матч завершен
Сент Патрикс
Дублин
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
5 июля 2016, 19:45 МСК
5.07.2016, 19:45 МСК
вторник
Составы
Женесс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90