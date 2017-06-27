Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
1:2
прошлый матч 3 : 1
Матч завершен
Европа
Гибралтар
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
27 июня 2017, 21:00 МСК
27.06.2017, 21:00 МСК
вторник
Составы