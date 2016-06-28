Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
Буффон 13
Стекеленбург 40
2:1
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Тре Пенне
Сан-Марино
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
28 июня 2016, 21:00 МСК
28.06.2016, 21:00 МСК
вторник
Составы
ТНС
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
40'
40'
90
-
Буффон
Джанлуиджи Буффон
13'
13'
90
Тре Пенне
мин
-
Фред
Фред
90