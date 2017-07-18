Матч завершен
ТНС
Ллансантфрайд
1:5
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Риека
Риека
Ристовски 64
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
18 июля 2017, 21:00 МСК
18.07.2017, 21:00 МСК
вторник
Составы
Риека
мин
-
Ристовски
Стефан Ристовски
64'
64'
90