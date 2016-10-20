Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Бенсон 52
1:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Мак 71
Жулиано 77
Лига Европы, 3 тур

Лига Европы,

3 тур
20 окт. 2016, 22:05 МСК
20.10.2016, 22:05 МСК
четверг
Мирослав Зелинка
Мирослав Зелинка
Главный Судья
Составы
Дандолк
мин
22
Сава
Габриэль Сава
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
4
Бойл
Эндрю Бойл
90
3
Гартленд
Брайан Гартленд
90
8
Гэннон
Син Гэннон
90
7
Хорган
Дэрил Хорган
90
10
Финн
Ронан Финн
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
86
18
Бенсон
Робби Бенсон
52'
52'
79
9
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
72
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
90
Запасные
1
Роджерс
Гэри Роджерс
24
Кин
Алан Кин
16
Барретт
Патрик Барретт
8
Маунтни
Джон Маунтни
21
Минен
Даррен Минен
16
Килдафф
Киран Килдафф
19
Шилз
Дин Шилз
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
13
Нету
Луиш Нету
90
2
Анюков
Александр Анюков
90
29
Мак
Роберт Мак
71'
71'
79
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
72
28
Витсель
Аксель Витсель
90
7
Жулиано
Жулиано
77'
77'
90
17
Шатов
Олег Шатов
62
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
14
Юсупов
Артур Юсупов
8
Маурисио
Маурисио
11
Кержаков
Александр Кержаков
9
Кокорин
Александр Кокорин
77
Джорджевич
Лука Джорджевич