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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Дандолк
Дандолк
Килдафф 72
1:0
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы,
2 тур
29 сент. 2016, 22:05 МСК
29.09.2016, 22:05 МСК
четверг
Андрис Трейманис
Андрис Трейманис
Главный Судья
Составы
Дандолк
мин
7
Хорган
Дэрил Хорган
90
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
4
Бойл
Эндрю Бойл
90
3
Гартленд
Брайан Гартленд
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
2
Гэннон
Син Гэннон
90
10
Финн
Ронан Финн
90
5
Шилдс
Крис Шилдс
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
75
18
Бенсон
Робби Бенсон
85
9
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
65
Запасные
22
Сава
Габриэль Сава
15
Барретт
Патрик Барретт
12
Гримс
Шейн Гримс
8
Маунтни
Джон Маунтни
21
Минен
Даррен Минен
16
Килдафф
Киран Килдафф
72'
19
Шилз
Дин Шилз
Маккаби
мин
40
Игьебор
Носа Игьебор
60
95
Райкович
Предраг Райкович
90
26
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
20
Бен Харуш
Омри Бен Харуш
90
18
Тиби
Эйтан Тиби
90
6
Альберман
Гал Альберман
76
42
Перец
Дор Перец
90
4
Медуньянин
Харис Медуньянин
90
11
Бен-Хаим II
Таль Бен-Хаим II
81
24
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
5
Скарионе
Оскар Скарионе
90
Запасные
1
Лифшиц
Даниэль Лифшиц
21
Филипенко
Егор Филипенко
51
Бенаюн
Йосси Бенаюн
23
Голаса
Эйял Голаса
15
Мича
Дор Мича
10
Ицхаки
Барак Ицхаки
9
Бен-Басат
Эден Бен-Басат