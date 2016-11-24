Матч завершен
Дандолк
Дандолк
0:1
Матч завершен
АЗ Алкмаар
Алкмаар
Вегхорст 9
Лига Европы, 5 тур

Лига Европы,

5 тур
24 нояб. 2016, 23:05 МСК
24.11.2016, 23:05 МСК
четверг
Иштван Вад
Иштван Вад
Главный Судья
Составы
Дандолк
мин
1
Роджерс
Гэри Роджерс
90
16
Килдафф
Киран Килдафф
77
7
Хорган
Дэрил Хорган
90
4
Бойл
Эндрю Бойл
90
3
Гартленд
Брайан Гартленд
90
14
Мэсси
Дэйн Мэсси
90
6
О'Доннелл
Стефан О'Доннелл
42
2
Гэннон
Син Гэннон
90
10
Финн
Ронан Финн
90
18
Бенсон
Робби Бенсон
90
11
МакИлэни
Патрик МакИлэни
80
Запасные
22
Сава
Габриэль Сава
24
Кин
Алан Кин
15
Барретт
Патрик Барретт
5
Шилдс
Крис Шилдс
8
Маунтни
Джон Маунтни
9
МакМиллан
Дэвид МакМиллан
19
Шилз
Дин Шилз
АЗ Алкмаар
мин
1
Рочет
Серхио Рочет
90
6
Ринстра
Бен Ринстра
90
4
Влаар
Рон Влаар
90
2
Юханссон
Маттиас Юханссон
90
5
Хапс
Ригесиано Хапс
90
30
Вуйтенс
Стейн Вуйтенс
90
23
Люккассен
Деррик Люккассен
90
20
Сентьенс
Матс Сентьенс
90
11
Танкович
Муамер Танкович
80
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
9'
9'
87
7
Джаханбакш
Алиреза Джаханбакш
75
Запасные
25
Олий
Ник Олий
19
Дабни Соуза
Дабни Соуза
18
Бель Хассани
Ильясс Бель Хассани
22
Оувеян
Томас Оувеян
21
Мюрен
Роберт Мюрен
28
Гарсия
Леви Гарсия
27
Фрайдей
Фред Фрайдей