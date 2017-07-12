Матч завершен
Дандолк
Дандолк
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Русенборг
Тронхейм
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
12 июля 2017, 21:45 МСК
12.07.2017, 21:45 МСК
среда
Составы