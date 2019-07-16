Матч завершен
Бананц
Ереван
0:5
прошлый матч 0 : 3
Матч завершен
Чукарички
Чукарички
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
16 июля 2019, 18:00 МСК
16.07.2019, 18:00 МСК
вторник
Составы
Запасные
1
Айвазов
Анатолий Айвазов