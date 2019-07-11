Матч завершен
Олимпия
Любляна
2:3
прошлый матч 2 : 0
Матч завершен
РФШ
Рига
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 21:00 МСК
11.07.2019, 21:00 МСК
четверг
Составы