Матч завершен
Жальгирис
Вильнюс
0:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Астана
Нур-Султан
Лига чемпионов, 2 раунд

Лига чемпионов,

2 раунд
13 июля 2016, 20:15 МСК
13.07.2016, 20:15 МСК
среда
Составы
Жальгирис
мин
-
Терри
Джон Терри
90
23
Миколюнас
Саулюс Миколюнас
90
Астана
мин
1
Ерич
Ненад Ерич
90
17
Нусербаев
Танат Нусербаев
71
5
Аничич
Марин Аничич
90
14
Шитов
Игорь Шитов
90
88
Каньяс
Рохер Каньяс
90
7
Мужиков
Серикжан Мужиков
90
77
Шомко
Дмитрий Шомко
90
6
Максимович
Неманья Максимович
90
23
Твумаси
Патрик Твумаси
90
Запасные
15
Бейсебеков
Абзал Бейсебеков
30
Кабананга
Жуниор Кабананга