Матч завершен
АЕЛ
Лимасcол
6:0
прошлый матч 4 : 0
Матч завершен
Сент-Джозефс
Гибралтар
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
6 июля 2017, 17:00 МСК
6.07.2017, 17:00 МСК
четверг
Составы