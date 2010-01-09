Версаль - Бовэ: 09 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Версаль
Версаль
0:3

Версаль - Бовэ: 09 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Бовэ
Бовэ
Кубок Франции, 1/32 финала

Кубок Франции,

1/32 финала

Франция
9 янв. 2010, -:- МСК
9.01.2010, -:- МСК
суббота
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Матч окончен 0:3
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча