Специя - Удинезе: 09 ноября 2022 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
-:-

Специя - Удинезе: 09 ноября 2022 смотреть онлайн

Удинезе
Удине
Серия А, 14 тур

Серия А,

Италия
9 нояб. 2022, -:- МСК
9.11.2022, -:- МСК
среда
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Прошлые матчи

14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Удинезе
2 : 3
Специя
14.05.2022 14 мая 2022 сб 19:00
Удинезе
2
Специя
3
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
Специя
0 : 1
Удинезе
12.09.2021 12 сент. 2021 вс 16:00
Специя
0
Удинезе
1
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
Специя
0 : 1
Удинезе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 14:30
Специя
0
Удинезе
1
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Удинезе
0
Специя
2
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 20:30
Удинезе
2 : 3
Специя
13.08.2016 13 авг. 2016 сб 20:30
Удинезе
2
Специя
3

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