Специя - Торино: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Специя
Ла Специя
-:-

Специя - Торино: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Торино
Турин
Серия А, 37 тур

Серия А,

37 тур

Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Предварительный состав

Специя
мин
1
Зут
Йерун Зут
28
Эрлич
Мартин Эрлич
5
Маркицца
Риккардо Маркицца
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
69
Виньяли
Лука Виньяли
11
Гьяси
Эммануэль Гьяси
8
Риччи
Маттео Риччи
88
Сена
Лео Сена
25
Маджоре
Джулио Маджоре
31
Верде
Даниэле Верде
18
Нзола
М'Бала Нзола
Запасные
77
Рафаэль
Рафаэль
-
19
Терци
Клаудио Терци
-
22
Хабот
Юлиан Хабот
-
20
Бастони
Симоне Бастони
-
21
Феррер
Сальва Феррер
-
80
Агудело
Кевин Агудело
-
4
Акампора
Дженнаро Акампора
-
26
Побега
Томмазо Побега
-
24
Эстевес
Науэль Эстевес
-
17
Фариас
Диего Фариас
-
9
Галабинов
Андрей Галабинов
-
91
Пикколи
Роберто Пикколи
-
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-

Прошлые матчи

16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021 16 янв. 2021 сб 20:00
Торино
0
Специя
0

Новости

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#Сами Хедира
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#Серия А
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04 июля 2020, 21:34
Буффон – новый рекордсмен по числу матчей в Серии А
04 июля 2020, 18:10
Игрок «Торино» заразился коронавирусом, клуб не называет имя
06 мая 2020, 22:47
«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола
26 января 2020, 10:07