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Серия А
Специя VS Торино
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Специя - Торино: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
-:-
Специя - Торино: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Торино
Турин
Серия А, 37 тур
Серия А,
37 тур
Италия
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Специя
мин
1
Зут
Йерун Зут
28
Эрлич
Мартин Эрлич
5
Маркицца
Риккардо Маркицца
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
69
Виньяли
Лука Виньяли
11
Гьяси
Эммануэль Гьяси
8
Риччи
Маттео Риччи
88
Сена
Лео Сена
25
Маджоре
Джулио Маджоре
31
Верде
Даниэле Верде
18
Нзола
М'Бала Нзола
Запасные
77
Рафаэль
Рафаэль
-
19
Терци
Клаудио Терци
-
22
Хабот
Юлиан Хабот
-
20
Бастони
Симоне Бастони
-
21
Феррер
Сальва Феррер
-
80
Агудело
Кевин Агудело
-
4
Акампора
Дженнаро Акампора
-
26
Побега
Томмазо Побега
-
24
Эстевес
Науэль Эстевес
-
17
Фариас
Диего Фариас
-
9
Галабинов
Андрей Галабинов
-
91
Пикколи
Роберто Пикколи
-
Торино
мин
39
Сиригу
Сальваторе Сиригу
15
Ансальди
Кристиан Ансальди
5
Иццо
Армандо Иццо
4
Лянко
Лянко
3
Бремер
Бремер
27
Войвода
Мергим Войвода
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
88
Ринкон
Томас Ринкон
10
Гояк
Амер Гояк
19
Санабрия
Антонио Санабрия
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
32
Милинкович-Савич
Ваня Милинкович-Савич
-
18
Уйкани
Самир Уйкани
-
13
Родригес
Рикардо Родригес
-
29
Мурру
Никола Мурру
-
99
Буонджорно
Алессандро Буонджорно
-
17
Синго
Уилфрид Синго
-
24
Верди
Симоне Верди
-
8
Базелли
Даниэле Базелли
-
77
Линетти
Карол Линетти
-
7
Лукич
Саша Лукич
-
11
Дзадза
Симоне Дзадза
-
26
Бонаццоли
Федерико Бонаццоли
-
Прошлые матчи
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0 : 0
Специя
16.01.2021
16 янв. 2021
сб
20:00
Торино
0
Специя
0
Новости
Капитан «Торино» упал у штрафной и сам признался судье, что нарушения нет. Хотя горел 0:3 👏
#Андреа Белотти
06 февраля, 19:10
Все трансферы последнего дня. «Ливерпуль» получил двух защитников, Хедира перешел в «Герту», в «Аталанте» – новый украинец
#Сами Хедира
02 февраля, 02:35
Русский комментатор спас унылый матч Италии – рассказывая рецепты пельменей и доширака. Он сам объясняет «Голу», как это придумал
#Владислав Прусов
18 января, 23:10
Кайседо показал идеального запасного: за неделю трижды вышел на замену и трижды забил
#Фелипе Кайседо
08 ноября 2020, 17:34
Видели, что футболисты Серии А выходят с красными полосками на щеках? Так они борются против женского насилия
#Серия А
24 ноября 2019, 01:13
#
Новости матча
«Торино» уволил Марко Джампаоло. Он проработал 164 дня
18 января, 22:58
«У меня уже 10 лет миастения, в третий раз происходит такое сильное обострение». Гаттузо рассказал о болезни
24 декабря 2020, 13:11
Роналду стал первым игроком «Ювентуса» за 60 лет, который забил за сезон Серии А 25 голов
04 июля 2020, 21:34
Буффон – новый рекордсмен по числу матчей в Серии А
04 июля 2020, 18:10
Игрок «Торино» заразился коронавирусом, клуб не называет имя
06 мая 2020, 22:47
«Аталанта» – мощь: в последний раз не забивала в ноябре, в 7 зимних матчах настреляла 23 гола
26 января 2020, 10:07