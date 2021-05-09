Специя - Наполи: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Специя
Ла Специя
-:-

Специя - Наполи: 09 мая 2021 смотреть онлайн

Наполи
Неаполь
Серия А, 35 тур

Серия А,

35 тур

Италия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Специя
мин
1
Зут
Йерун Зут
28
Эрлич
Мартин Эрлич
5
Маркицца
Риккардо Маркицца
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
69
Виньяли
Лука Виньяли
11
Гьяси
Эммануэль Гьяси
8
Риччи
Маттео Риччи
88
Сена
Лео Сена
25
Маджоре
Джулио Маджоре
31
Верде
Даниэле Верде
18
Нзола
М'Бала Нзола
Запасные
77
Рафаэль
Рафаэль
-
19
Терци
Клаудио Терци
-
22
Хабот
Юлиан Хабот
-
20
Бастони
Симоне Бастони
-
21
Феррер
Сальва Феррер
-
80
Агудело
Кевин Агудело
-
4
Акампора
Дженнаро Акампора
-
26
Побега
Томмазо Побега
-
24
Эстевес
Науэль Эстевес
-
17
Фариас
Диего Фариас
-
9
Галабинов
Андрей Галабинов
-
91
Пикколи
Роберто Пикколи
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-

Прошлые матчи

28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Наполи
4 : 2
Специя
28.01.2021 28 янв. 2021 чт 23:00
Наполи
4
Специя
2
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 20:00
Наполи
1
Специя
2
10.01.2017 10 янв. 2017 вт 23:00
Наполи
3 : 1
Специя
10.01.2017 10 янв. 2017 вт 23:00
Наполи
3
Специя
1

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