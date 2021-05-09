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Серия А
Специя VS Наполи
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Специя - Наполи: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
-:-
Специя - Наполи: 09 мая 2021 смотреть онлайн
Наполи
Неаполь
Серия А, 35 тур
Серия А,
35 тур
Италия
9 мая 2021, -:- МСК
9.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Специя
мин
1
Зут
Йерун Зут
28
Эрлич
Мартин Эрлич
5
Маркицца
Риккардо Маркицца
34
Исмайли
Ардиан Исмайли
69
Виньяли
Лука Виньяли
11
Гьяси
Эммануэль Гьяси
8
Риччи
Маттео Риччи
88
Сена
Лео Сена
25
Маджоре
Джулио Маджоре
31
Верде
Даниэле Верде
18
Нзола
М'Бала Нзола
Запасные
77
Рафаэль
Рафаэль
-
19
Терци
Клаудио Терци
-
22
Хабот
Юлиан Хабот
-
20
Бастони
Симоне Бастони
-
21
Феррер
Сальва Феррер
-
80
Агудело
Кевин Агудело
-
4
Акампора
Дженнаро Акампора
-
26
Побега
Томмазо Побега
-
24
Эстевес
Науэль Эстевес
-
17
Фариас
Диего Фариас
-
9
Галабинов
Андрей Галабинов
-
91
Пикколи
Роберто Пикколи
-
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
6
Мариу Руй
Мариу Руй
19
Максимович
Никола Максимович
26
Кулибали
Калиду Кулибали
23
Хюсай
Эльсеид Хюсай
20
Зелински
Петр Зелински
8
Руис
Фабиан Руис
4
Демме
Диего Демме
21
Политано
Маттео Политано
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
14
Мертенс
Дрис Мертенс
Запасные
16
Контини
Никита Контини
-
1
Мерет
Алекс Мерет
-
44
Манолас
Костас Манолас
-
38
Костанцо
Давиде Костанцо
-
5
Бакайоко
Тьему Бакайоко
-
7
Эльмас
Эльйиф Эльмас
-
3
Зедадка
Карим Зедадка
-
11
Лосано
Ирвинг Лосано
-
9
Осимхен
Виктор Осимхен
-
58
Киоффи
Антонио Киоффи
-
Прошлые матчи
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
Наполи
4 : 2
Специя
28.01.2021
28 янв. 2021
чт
23:00
Наполи
4
Специя
2
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1 : 2
Специя
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
20:00
Наполи
1
Специя
2
10.01.2017
10 янв. 2017
вт
23:00
Наполи
3 : 1
Специя
10.01.2017
10 янв. 2017
вт
23:00
Наполи
3
Специя
1
Новости
«Гранада» неожиданно вынесла «Наполи». Главный герой – бразилец из «Челси», три года бегающий по арендам
#Кенеди
19 февраля, 01:32
Итальянский форвард бегал с животом и похудел ради трансфера в «Наполи». Для этого он открыл магазин полезного фастфуда
#Андреа Петанья
29 января, 17:56
Видели Гаттузо с повязкой на глазу? Так он борется с давней болезнью, из-за которой иногда слепнет прямо в матче
#Дженнаро Гаттузо
18 декабря 2020, 20:30
Священники против названия стадиона «Наполи» в честь Марадоны. Ранее он назывался в честь Святого Павла
#Диего Марадона
04 декабря 2020, 21:05
Символ Марадоны – песня Live is Life. Под нее он культово разминался и танцевал на свадьбе. Сейчас она везде
#Диего Марадона
30 ноября 2020, 21:45
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Новости матча
Осимхен потерял сознание на последней минуте матча с «Аталантой». Он попал в больницу
21 февраля, 23:55
«С Днем святого Валентина, любовь моя». Инсинье посвятил жене сотый гол за «Наполи»
13 февраля, 23:08
«Ювентус» проиграл в третий раз за сезон. Все матчи – с сухим счетом
13 февраля, 21:56
«Аталанта» вышла в финал Кубка Италии на «Ювентус». Миранчук в полуфиналах не играл
11 февраля, 00:36
«Ювентус» прошел «Интер» и сыграет в финале Кубка Италии в шестой раз за последние семь сезонов
10 февраля, 00:46
Миранчук не играл в полуфинале Кубка против «Наполи». Он забивал в двух предыдущих матчах турнира
04 февраля, 01:02
Самолет с Мертенсом и его собакой проехал по траве – дождь помешал остановиться на полосе
03 февраля, 15:21
Фернандо Льоренте перешел в «Удинезе»
28 января, 11:34