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|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги
|мин
|
94
Проведель
Иван Проведель
|
28
Эрлич
Мартин Эрлич
|
43
Николау
Димитриос Николау
|
14
Кивиор
Якуб Кивиор
|
27
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
|
21
Феррер
Сальва Феррер
|
25
Маджоре
Джулио Маджоре
|
33
Агудело
Кевин Агудело
|
10
Верде
Даниэле Верде
|
9
Манай
Рей Манай
|
22
Антист
Жанис Антист
|Запасные
|
40
Зовко
Петар Зовко
-
|
7
Сала
Джакопо Сала
-
|
77
Бертола
Николо Бертола
-
|
6
Бурабиа
Мехди Бурабиа
-
|
8
Коваленко
Виктор Коваленко
-
|
31
Шер
Аймар Шер
-
|
39
Нгуямба
Орельен Нгуямба
-
|
29
Сальседо
Эдди Сальседо
-
|
18
Нзола
М'Бала Нзола
-
|
17
Подгоряну
Суф Подгоряну
-
|
44
Стрелец
Давид Стрелец
-
|Главный тренер
|
Тиаго Мотта
|мин
|
1
Ханданович
Самир Ханданович
|
6
де Врей
Стефан де Врей
|
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
|
95
Бастони
Алессандро Бастони
|
2
Дюмфрис
Дензел Дюмфрис
|
14
Перишич
Иван Перишич
|
77
Брозович
Марсело Брозович
|
23
Барелла
Николо Барелла
|
20
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
|
19
Корреа
Хоакин Корреа
|
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
|Запасные
|
97
Раду
Ионуц Раду
-
|
21
Кордас
Алекс Кордас
-
|
36
Дармиан
Маттео Дармиан
-
|
13
Раноккия
Андреа Раноккия
-
|
33
Д'Амброзио
Данило Д'Амброзио
-
|
32
Димарко
Федерико Димарко
-
|
18
Госенс
Робин Госенс
-
|
22
Видаль
Артуро Видаль
-
|
8
Весино
Матиас Весино
-
|
9
Джеко
Эдин Джеко
-
|
88
Кайседо
Фелипе Кайседо
-
|
7
Санчес
Алексис Санчес
-
|Главный тренер
|
Симоне Индзаги