Специя - Интер: 12 марта 2023 смотреть онлайн
Специя
Ла Специя
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Специя - Интер: 12 марта 2023 смотреть онлайн

Интер
Милан
Серия А, 26 тур

Серия А,

Италия
12 марта 2023, -:- МСК
12.03.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
Специя
1 : 3
Интер
15.04.2022 15 апр. 2022 пт 20:00
Специя
1
Интер
3
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
Интер
2 : 0
Специя
01.12.2021 01 дек. 2021 ср 20:30
Интер
2
Специя
0
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Специя
1 : 1
Интер
21.04.2021 21 апр. 2021 ср 21:45
Специя
1
Интер
1
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Интер
2
Специя
1

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