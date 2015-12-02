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Кубок Испании
Логронес VS Севилья
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Логронес - Севилья: 02 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Логронес
Логронес
0:3
Первый матч 0:2
Логронес - Севилья: 02 декабря 2015 смотреть онлайн
Матч завершен
Севилья
Севилья
Кубок Испании, 1/16 финала
Кубок Испании,
1/16 финала
Испания
2 дек. 2015, 23:00 МСК
2.12.2015, 23:00 МСК
среда
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Севилья
мин
16
Навас
Хесус Навас
10
Банега
Эвер Банега
9
Де Йонг
Люк Де Йонг
14
Сусо
Сусо
1
Вацлик
Томаш Вацлик
86
Гудель
Неманья Гудель
5
Окампос
Лукас Окампос
24
Хордан
Хоан Хордан
4
Кунде
Жюль Кунде
3
Карлос
Диего Карлос
23
Регилон
Серхио Регилон
Запасные
13
Буну
Яссин Буну
-
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
-
20
Гомес
Серхи Гомес
-
24
Нолито
Нолито
-
22
Васкес
Франко Васкес
-
19
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади
-
15
Эн-Несири
Юссеф Эн-Несири
-
События
Матч окончен 0:3
Прошлые матчи
15.12.2015
15 дек. 2015
вт
23:00
Севилья
2 : 0
Логронес
15.12.2015
15 дек. 2015
вт
23:00
Севилья
2
Логронес
0
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
Логронес
0 : 3
Севилья
02.12.2015
02 дек. 2015
ср
23:00
Логронес
0
Севилья
3
Новости
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
«Севилья» не пропускала 7 матчей подряд. Холанд уничтожил ее в первом же тайме
#Лига чемпионов
18 февраля, 00:45
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#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30
Все главные события 2020 года, где нет ни слова про Сами-Знаете-Что
#мир
28 декабря 2020, 18:11
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
#
Новости матча
«Боруссия» Д вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Севилью» по сумме двух матчей. У Холанда дубль
10 марта, 00:57
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
«Барселона» победила «Севилью». 15 матчей подряд не проигрывают в Примере, выиграли 9 из 10 последних
27 февраля, 21:00
«Боруссия» впервые с октября 1996-го обыграла испанскую команду на выезде в Лиге чемпионов
18 февраля, 01:09
«Боруссия» Д обыграла «Севилью» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль
18 февраля, 00:52
Холанд стал первым игроком в истории ЛЧ, который забил 18 голов в первых 13 матчах
18 февраля, 00:17
Прогноз на матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 12:03
Где смотреть матч «Севилья» – «Боруссия» Д
17 февраля, 11:15