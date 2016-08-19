Любек - Санкт-Паули: 19 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Любек
Любек
0:3

Любек - Санкт-Паули: 19 августа 2016 смотреть онлайн

Матч завершен
Санкт-Паули
Гамбург
Хут 16
Дукщ 89
Кубок Германии, 1/32 финала

Кубок Германии,

1/32 финала

Германия
19 авг. 2016, 21:45 МСК
19.08.2016, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Составы

Санкт-Паули
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хут
Роберт Хут
16'
16'
90
-
Дукщ
Марвин Дукщ
89'
89'
90

События

Матч окончен 0:3
89'
ГОЛ! 0:2
Марвин Дукщ
46'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
16'
ГОЛ! 0:1
Роберт Хут

Прошлые матчи

11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Любек
3(3) : 3(4)
Санкт-Паули
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:30
Любек
3(3)
Санкт-Паули
3(4)
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Любек
0 : 3
Санкт-Паули
19.08.2016 19 авг. 2016 пт 21:45
Любек
0
Санкт-Паули
3

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