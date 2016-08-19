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Кубок Германии
Любек VS Санкт-Паули
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Любек - Санкт-Паули: 19 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Любек
Любек
0:3
Любек - Санкт-Паули: 19 августа 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Санкт-Паули
Гамбург
Хут 16
Дукщ 89
Кубок Германии, 1/32 финала
Кубок Германии,
1/32 финала
Германия
19 авг. 2016, 21:45 МСК
19.08.2016, 21:45 МСК
пятница
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Санкт-Паули
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хут
Роберт Хут
16'
16'
90
-
Дукщ
Марвин Дукщ
89'
89'
90
События
Матч окончен 0:3
89'
ГОЛ! 0:2
Марвин Дукщ
46'
Желтая карточка
Маартен Стекеленбург
16'
ГОЛ! 0:1
Роберт Хут
Прошлые матчи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Любек
3(3) : 3(4)
Санкт-Паули
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:30
Любек
3(3)
Санкт-Паули
3(4)
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Любек
0 : 3
Санкт-Паули
19.08.2016
19 авг. 2016
пт
21:45
Любек
0
Санкт-Паули
3
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