Матч завершен
Валлетта
Валлетта
0:0
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Утрехт
Утрехт
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
13 июля 2017, 20:30 МСК
13.07.2017, 20:30 МСК
четверг
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