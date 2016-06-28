Матч завершен
Сент Патрикс
Дублин
Стекеленбург 10
1:0
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Женесс
Эш
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
28 июня 2016, 21:45 МСК
28.06.2016, 21:45 МСК
вторник
Составы
Сент Патрикс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
10'
10'
90
Женесс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90