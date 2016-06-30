Матч завершен
Спартак
Трнава
Стекеленбург 7
Стекеленбург 83
3:0
прошлый матч 3 : 0
Матч завершен
Хибернианс
Паола
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
30 июня 2016, 21:15 МСК
30.06.2016, 21:15 МСК
четверг
Составы
Спартак
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
7'
83'
7', 83'
90
Хибернианс
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Хут
Роберт Хут
90