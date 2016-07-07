Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
Вильчек 5
Бишевац 15
Стекеленбург 26
Стекеленбург 57
6:0
прошлый матч 4 : 1
Матч завершен
Валюр
Рейкьявик
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 19:30 МСК
7.07.2016, 19:30 МСК
четверг
Составы
Брондбю
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
26'
57'
26', 57'
90
-
Бишевац
Милан Бишевац
15'
15'
90
-
Вильчек
Камиль Вильчек
5'
5'
90
Валюр
мин
-
Ари
Ари
90