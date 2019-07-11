Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
4:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Интер
Турку
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 20:00 МСК
11.07.2019, 20:00 МСК
четверг
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