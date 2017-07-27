Матч завершен
Брондбю
Бреннбю
0:0
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Хайдук
Сплит
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 21:00 МСК
27.07.2017, 21:00 МСК
четверг
Составы
Брондбю
мин
1
Реннов
Фредерик Реннов
90
23
Араюри
Паулюс Араюри
90
21
Кристенсен
Лассе Кристенсен
90
9
Пукки
Теему Пукки
90
Запасные
12
Тибблинг
Симон Тибблинг
11
Калмар
Жолт Калмар
18
Халими
Бесар Халими
20
Вильчек
Камиль Вильчек
Хайдук
мин
14
Радошевич
Йосип Радошевич
90