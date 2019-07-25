Матч завершен
Флора
Таллин
1:2
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Торро 24
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
25 июля 2019, 20:00 МСК
25.07.2019, 20:00 МСК
четверг
Составы
Флора
мин
14
Васильев
Константин Васильев
90
19
Камс
Герт Камс
90
8
Аксалу
Микхел Аксалу
90
50
Сорга
Эрик Сорга
90
Запасные
99
Синявский
Власий Синявский
Айнтрахт
мин
20
Хасебе
Макото Хасебе
90
19
Абрахам
Давид Абрахам
90
29
Видвальд
Феликс Видвальд
90
24
Да Коста
Данни Да Коста
90
28
Кор
Доминик Кор
90
4
Ребич
Анте Ребич
90
10
Костич
Филип Костич
90
16
Торро
Лукас Торро
24'
24'
90
39
Пасьенса
Гонсало Пасьенса
90
11
Гачинович
Мият Гачинович
90
2
Н'Дика
Эван Н'Дика
90
Запасные
37
Циммерманн
Ян Циммерманн
22
Чендлер
Тимоти Чендлер
25
Дурм
Эрик Дурм
18
Туре
Алмами Туре
6
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
40
Камада
Даичи Камада
7
Йовелич
Деян Йовелич