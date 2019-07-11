Матч завершен
Флора
Таллин
Васильев 89
2:0
прошлый матч 2 : 2
Матч завершен
Раднички
Ниш
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
11 июля 2019, 19:00 МСК
11.07.2019, 19:00 МСК
четверг
Составы
Флора
мин
14
Васильев
Константин Васильев
89'
89'
90
19
Камс
Герт Камс
90
8
Аксалу
Микхел Аксалу
90
50
Сорга
Эрик Сорга
90
Запасные
99
Синявский
Власий Синявский
Раднички
мин
33
Йирка
Эрик Йирка
90