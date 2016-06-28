Матч завершен
Флора
Таллин
Барцальи 35
Фанни 49
2:1
прошлый матч 0 : 2
Матч завершен
Линкольн
Гибралтар
Лига чемпионов, 1 раунд

Лига чемпионов,

1 раунд
28 июня 2016, 19:00 МСК
28.06.2016, 19:00 МСК
вторник
Составы
Флора
мин
-
Фанни
Род Фанни
49'
49'
90
-
Барцальи
Андреа Барцальи
35'
35'
90