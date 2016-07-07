Матч завершен
ХБ Торсхавн
Торсхавн
0:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Левадия
Таллин
Миранчук 90
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
7 июля 2016, 20:00 МСК
7.07.2016, 20:00 МСК
четверг
Составы
ХБ Торсхавн
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Ари
Ари
90
Левадия
мин
-
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
90
-
Миранчук
Алексей Миранчук
90'
90'
90