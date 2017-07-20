Матч завершен
Широки Бриег
Широки Бриег
0:2
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
Абердин
Абердин
Стюарт 72
Маккей-Стивен 78
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 21:45 МСК
20.07.2017, 21:45 МСК
четверг
Составы
Абердин
мин
-
Маккей-Стивен
Гэри Маккей-Стивен
78'
78'
90
-
Кристи
Райан Кристи
90
-
Стюарт
Грег Стюарт
72'
72'
90