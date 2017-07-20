Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
0:2
прошлый матч 1 : 3
Матч завершен
Маккаби
Тель-Авив
Атцили 57
Перец 66
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
20 июля 2017, 22:15 МСК
20.07.2017, 22:15 МСК
четверг
Составы
Маккаби
мин
-
Тиби
Эйтан Тиби
90
-
Перец
Дор Перец
66'
66'
90
-
Атцили
Омер Атцили
57'
57'
90