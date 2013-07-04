КР Рейкьявик - Гленторан: 04 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
0:0
Первый матч 3:0

КР Рейкьявик - Гленторан: 04 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Гленторан
Белфаст
Лига Европы, 1 раунд

Лига Европы,

1 раунд
4 июля 2013, 22:15 МСК
4.07.2013, 22:15 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:0

Прошлые матчи

11.07.2013 11 июля 2013 чт 21:30
Гленторан
0 : 3
КР Рейкьявик
11.07.2013 11 июля 2013 чт 21:30
Гленторан
0
КР Рейкьявик
3
04.07.2013 04 июля 2013 чт 22:15
КР Рейкьявик
0 : 0
Гленторан
04.07.2013 04 июля 2013 чт 22:15
КР Рейкьявик
0
Гленторан
0

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