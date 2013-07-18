КР Рейкьявик - Стандард: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
КР Рейкьявик
Рейкьявик
1:3
Первый матч 1:3

КР Рейкьявик - Стандард: 18 июля 2013 смотреть онлайн

Матч завершен
Стандард
Льеж
Лига Европы, 2 раунд

Лига Европы,

2 раунд
18 июля 2013, 22:15 МСК
18.07.2013, 22:15 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Стандард
мин
10
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
8
Цимирот
Гойко Цимирот
28
Бастьен
Самюэль Бастьен
34
Лайфис
Константинос Лайфис
21
Фай
Коллинс Фай
9
Эмон
Рено Эмон
3
Ванхесден
Зиньо Ванхесден
24
Гавори
Николя Гавори
16
Бодар
Арно Бодар
19
Амалла
Селим Амалла
Запасные
1
Жилле
Жан-Франсуа Жилле
-
27
Войвода
Мергим Войвода
-
22
Лестьенн
Максим Лестьенн
-
7
Чоп
Дуйе Чоп
-
18
Болевич
Александар Болевич
-
25
Авенатти
Фелипе Авенатти
-

События

Матч окончен 1:3

Прошлые матчи

25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:30
Стандард
3 : 1
КР Рейкьявик
25.07.2013 25 июля 2013 чт 21:30
Стандард
3
КР Рейкьявик
1
18.07.2013 18 июля 2013 чт 22:15
КР Рейкьявик
1 : 3
Стандард
18.07.2013 18 июля 2013 чт 22:15
КР Рейкьявик
1
Стандард
3

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